Петербургский робот сыграл «Катюшу» и получил золотую медаль на соревновании в Пекине

Петербургский робот-музыкант получил золотую медаль на соревновании в Пекине. Фото: t.me/skaz_spb

Робот-музыкант Robert Robotecky из Петербурга, которого разработала команда лаборатории молодежной робототехники ИТМО, получил золотую медаль на международном соревновании RobotChallenge 2023, которые проходили в Пекине. Петербургский робот покорил жюри песней «Катюша», которую он исполнил, балансируя на гироскутере. Также в его репертуаре оказались «Подмосковные вечера», «Под небом Парижа» и финская полька. Об этом рассказали в пресс-службе ИТМО.

- Полностью творческий проект, понятная реализация, интерактивность в виде управления жестами. Отработало все, можно сказать, идеально. Это помогло нашей команде победить. А сколько раз с нами фоткались - не сосчитать, - отметил участник команды Дмитрий Яковлев.

Победу петербургские разработчики одержали в категории Free Style Senior. Ее специально создали для роботов, которые не попадают под другие направления соревнования. Жюри оценило не только презентацию робота, но и его технологичное и программное обеспечение.