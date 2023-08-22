«Авто Премиум» представляет JETTA VS7 в Охта Молле. Фото: пресс-служба Авто Премиума.

В последние две недели августа 2023 года официальный дилер JETTA «Авто Премиум» приглашает любителей шопинга на экспозицию JETTA VS7 в Охта Молл. Этот паркетник может стать отличным подарком семье к новому учебному году.

Популярный торговый комплекс готовится к большому количеству посетителей, отправляющихся за покупками к первому сентября. Именно в эти дни официальный дилер «Авто Премиум» переносит свое торговое пространство в торговый центр ОХТА Молл.

Фото: пресс-служба Авто Премиума.

На экспозиции будет размещен брутальный JETTA VS7: семейный автомобиль в богатой комплектации. Каждый посетитель стенда Авто Премиума сможет лично оценить просторный салон, большое багажное отделение и, что немаловажно, заглянуть под капот. Порадуют посетителей и габариты VS7: ширина — 462 см, высота — 184 см и длина — 164 см. Дорожный просвет — 19,5 см. Объем багажника — 548 л.

Автомобиль представлен в комплектации Glory. Двигатель — Volkswagen EA 211, объемом 1.4 л. и мощностью — 150 л.с. В JETTA VS7 установлен классический автомат Aisin (AQ250) на 6 ступеней.

Фото: пресс-служба Авто Премиума.

На протяжении всех дней экспозиции для посетителей стенда будет работать консультант. Каждый гость сможет записаться на тестовую поездку и задать вопросы.

Дилерский центр Авто Премиум приглашает на экспозицию всех желающих. Для маленьких гостей будет работать детское пространство, где они смогут раскрасить свой SV7, пока взрослые осматривают автомобиль. После чего все вместе смогут подписать и отправить открытку друзьям и близким, воспользовавшись бесплатной почтой от Авто Премиума.

С автомобилями в наличии, представленными в Авто Премиуме можно ознакомиться на сайте или на витрине онлайн.

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