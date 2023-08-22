Мужчина угрожал револьвером водителю у бизнес-центра в Петербурге

Петербуржец с игрушечным пистолетом угрожал водителю у бизнес-центра в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На парковке у бизнес-центра на Уральской улице в Петербурге днем 21 августа произошла неприятная ситуация. Одному из водителей что-то не понравилось, он достал револьвер и начал угрожать другому автомобилисту расправой. Однако последний сразу же позвонил в полицию, а его оппонент в этот момент скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию поступило сообщение от 52-летнего водителя об инциденте на парковке у бизнес-центра. По его словам, неизвестный, управляющий автомобилем «Форд Транзит», в ходе словесного конфликта, достал предмет, схожий с револьвером, и угрожал заявителю физической расправой, - говорится в сообщении ведомства.

Вечером того же дня разыскиваемый автомобиль задержали на проспекте Ленина. В машине находился 55-летний водитель и его 62-летний пассажир. При досмотре выяснилось, что мужчина угрожал игрушечным револьвером. На обоих петербуржцев составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.