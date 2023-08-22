Безработный мужчина домогался до восьмилетних школьников на детской площадке в Петербурге

Безработный мужчина домогался до маленьких школьников на детской площадке в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Два восьмилетних ребенка в один день стали жертвами 53-летнего безработного жителя Петербурга. Сначала мужчину уличили в приставании к девочке на детской площадке во дворе дома 33 по Будапештской улице. А потом оказалось, что он домогался к мальчику между домами 33 и 33/2 по этой же улице. Петербуржца задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По обоим фактам следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), - уточнили в ведомстве.

Кроме того, у следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Поэтому полицейские попросили всех, кто располагает информацией о противоправных действиях этого петербуржца, позвонить по телефонам: +7-981-198-69-00 либо +7-963-303-11-11. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.