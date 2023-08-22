Спасатели вывели из лесов Ленобласти пятерых заблудившихся человек. Фото: t.me/acclenobl

Спасательные отряды Ленобласти сегодня, 22 августа, дважды отправлялись на поисковые операции. Всего за день специалисты вывели из лесов пятерых заблудившихся местных жителей, для которых неудачно закончился променад по летней природе. Среди них оказались и два подростка. Об этом рассказали сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– В районе СНТ Новинка Лодейнопольского района заблудились две женщины. А на территории лесного массива около СНТ Океан Волховского района потерялся мужчина и два школьника, – уточнили специалисты поисковых отрядов городов области.

Всех пропавших и заплутавших вывели из толщи высоких и густых деревьев. После успокоили и передали родственникам. Поисковые операции, как отметили специалисты, завершились в самые краткие сроки.

Ранее spb.kp.ru писала, что несколько часов блуждавшего по лесу жителя Ленобласти нашли спасатели.