Букеты цветов в Петербурге подорожали до 1,6 тысячи рублей накануне Дня знаний

В Петербурге букеты цветов подорожали до 1,6 тысячи рублей перед Днем знаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть больше недели осталось до 1 сентября. В День знаний многие ученики идут в школу с букетами цветов, чтобы порадовать своих классных руководителей. Продавцы пользуются возросшим спросом и поднимают цены. Так, в Петербурге к 20 августа средняя стоимость букетов превысила 1,6 тысячи рублей. Хотя в 2022 году цветы в среднем в России обходились в 1,2 тысячи рублей. Об этом рассказали аналитики компании «Эвотор».

- Накануне Дня знаний компания проанализировала среднюю стоимость цветочного букета в разных регионах за 1-20 августа. Выяснилось, что в целом по стране средняя стоимость букета цветов в августе составила более 1,5 тысячи рублей, что на 17 процентов выше, чем в 2022 году, - говорят аналитики.

Северная столица находится примерно в середине рейтинга по стоимости цветов. Самые дорогие букеты обойдутся москвичам - около 2,1 тысячи рублей. Немногим меньше придется потратить жителям ХМАО - чуть больше 2 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, где букет в среднем стоит 1,9 тысячи рублей. А вот самые дешевые цветы продают в Пермском крае - 1,1 тысячи рублей.