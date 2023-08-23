Спрос на рабочих вырос на 55 процентов с начала года в Петербурге

Спрос на рабочие специальности в Петербурге вырос на 55 процентов с начала года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочие нужны во многих сферах, например, на производствах или в строительстве. Поэтому не удивительно, что такие сотрудники очень востребованы на рынке труда. Так, в Петербурге 16 процентов открытых вакансий приходится на сферу «Рабочий персонал». При этом спрос с начала 2023 года на рабочих в Северной столице вырос на 55 процентов. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

- Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Петербурге. Сейчас открыто более 16 тысяч вакансий для данных специалистов. Больше всего предложений приходится на водителей, упаковщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей, - поделились аналитики.

При этом на рынке труда Северной столицы наблюдается дефицит рабочих. На одну вакансию приходится лишь 2,7 резюме. Зато конкуренция за место очень низкая. А что касается зарплаты, то петербургские работодатели готовы платить от 59,7 до 103,4 тысячи рублей в месяц. И это без учета вахтовых предложений. А вот рабочие, которые готовы работать вахтовым методом, могут рассчитывать на 120-180 тысяч рублей в месяц.