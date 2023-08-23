76-летняя петербурженка отдала мошенникам почти 4,4 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга лишилась 4,4 млн рублей из-за телефонных мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожилые люди часто попадаются на уловки телефонных мошенников. Очередной жертвой стала 76-летняя петербурженка. Женщина лишилась не только личных сбережений, но и набрала кредитов. В итоге она перевела на счета аферистов почти 4,4 млн рублей. Сейчас мошенников разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пенсионерка рассказала, что в период со 2 по 17 августа на ее телефон начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они ввели ее в заблуждение и под предлогом обеспечения безопасности денег убедили ее обналичить все ее счета. Также уговорили оформить на свое имя потребительские кредиты и кредитные карты, а потом перевести всю сумму через банкоматы на указанные звонившими счета, - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские принимают все меры, чтобы найти афериста.