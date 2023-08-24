Крупный пожар на производстве памятников и мебели произошел в Ленобласти

Пожар охватил производство корпусной мебели в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшая ночь в поселке Тайцы Ленобласти выдалась по-настоящему жаркой. Крупный пожар возник в нежилом здании на улице Санаторская. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Очевидцы случившегося в соцсетях рассказали, что огонь охватил здание напротив пилорамы.

- Горело здание производства корпусной мебели и памятников, - уточнили свидетели случившегося в Telegram-канале «Петербург с огоньком».

Информация о возгорании в экстренные службы поступила 23 августа в 21:39. На место происшествия выдвинулись четыре пожарных машины и 16 спасателей. Спустя почти два часа огонь потушили.

- На месте происшествия работали дежурные смены 33, 42 и 43 пожарно-спасательных частей и 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В 23:31 пожар был ликвидирован, - добавили в пресс-службе МЧС.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.