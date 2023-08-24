Авиакомпания дала неделю отпуска стюардессе, у которой остановилось сердце во время полета

Стюардессе дали неделю отпуска после остановки сердца во время полета. Фото: предоставлено «КП»

Стюардесса авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета из Сочи в Москву 21 августа потеряла сознание и упала. Оказалось, что у 30-летней женщины остановилось сердце. К счастью, на борту оказался опытный медик, который в течение почти десяти минут откачивал Анастасию. Экипаж посадил самолет в Волгограде, а там бортпроводницу забрали медики скорой помощи. Состояние девушки быстро нормализовалось, и ее выписали спустя сутки после случившегося. Но приступать к работе стюардесса сразу не будет. В авиакомпании ей дали неделю отпуска. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

- Стюардесса находится в недельном отпуске. Сейчас состояние у нее хорошее. После отдыха она снова выйдет на работу, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что после случившегося в СМИ поползли слухи, что у Анастасии был инсульт. Однако в администрации Волгоградской области spb.kp.ru опровергли данную информацию. Отметим, что сама девушка пока не готова давать комментарии по поводу случившегося.

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