Прививки от гриппа начнут ставить в Петербурге с 28 августа

Прививочная кампания от гриппа начнется в Петербурге с 28 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень стремительно приближается, а вместе с ней и вероятность заражения гриппом. Чтобы избежать тяжелых последствий заболевания, медики советуют ставить вакцину. В Петербурге прививочная кампания начнется с 28 августа и продлится до декабря. В планах города вакцинировать 3,2 млн человек, в том числе 500 тысяч детей и 12 тысяч беременных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В соответствии с постановлением Главного санитарного врача России в этом году общей иммунизацией от гриппа должно быть охвачено не менее 60 процентов населения города, в том числе не менее 75 процентов от численности лиц из группы риска, в которую входят пожилые люди, медработники и педагоги, а также петербуржцы, имеющие хронические заболевания, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Северную столицу уже поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри» на 75,6 тысячи доз. А в сентябре в город поставят препарат «Совигрипп». Отмечается, что любой петербуржец может бесплатно поставить вакцину в прививочном кабинете. Посмотреть, где они находятся, можно на сайте комздрава Петербурга.