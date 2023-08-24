50-летняя женщина зарубила любимого топором в Ленобласти

Ранее судимая жительница Ленобласти зарубила топором любимого. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяная ссора между пожилыми влюбленными в деревне Черное Волосовского района Ленобласти закончилась убийством. 50-летняя женщина не смогла совладать с эмоциями и схватилась за топор. Она била 63-летнего сожителя, пока тот не умер. Тело мужчины с рубленными ранами нашли 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Установлено, что после совместного распития алкоголя в ходе ссоры женщина нанесла сожителю множественные удары топором по голове и рукам, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия, - передает пресс-служба.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, а подозреваемую задержали. Известно, что женщина имеет судимость за особо тяжкое преступление. В скором времени ей предъявят обвинение. Также решается вопрос о заключении ее под стражу.