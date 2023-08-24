Петербуржец перебил татуировку свастики в солнышко из-за дела о реабилитации нацизма

Петербуржец передал татуировку свастики в солнышко из-за уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга попался на реабилитации нацизма. Как выяснило следствие, мужчина как минимум трижды делал спорные посты или оставлял комментарии в социальных сетях. Например, он отрицал Холокост, а в подкрепление своего мнения использовал отсылки на труды и книги фашистов, в том числе Адольфа Гитлера. Петербуржцу грозило серьезное наказание. Поэтому он попытался «задобрить» судью и заявил, что переделывает свои татуировки. В частности, вместо свастики на груди у него теперь набито солнышко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Также мужчина разместил в соцсети оценочное суждение, выражающее явное неуважение к обществу о дне воинской славы и памятной даты России, связанной с защитой отечества - дне партизан и подпольщиков, оскорбляющее память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, - добавили в пресс-службе.

Петербуржец вину в реабилитации нацизма признал и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 20 процентов из зарплаты в доход государства. Также ему на три года запретили делать публикации в Интернете.