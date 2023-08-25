Шестимесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла в Петербурге

Шестимесячная девочка захлебнулась рвотой после кормления в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шестимесячная девочка захлебнулась рвотными массами в Петербурге. Прибывшие на место медики не смогли ей ничем помочь и констатировали смерть. Все произошло поздним вечером 23 августа в доме на улице Типанова. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По предварительным данным, около 23 часов по недосмотру 45-летней матери после кормления шестимесячная девочка захлебнулась рвотой, - передает источник.

На теле ребенка не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Труп малышки направили в морг для установления точной причины гибели. Известно, что 52-летний отец погибшей является гражданином Великобритании. Вместе с супругой они воспитывают еще двое детей, трех и пяти лет.

Ранее spb.kp.ru писал, что Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после удара током в Петербурге. Малыша поместили в реанимацию.