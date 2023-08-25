Спрос на водные прогулки вырос на 10 процентов в Петербурге

Спрос на водные прогулки по Петербургу за год увеличился на 10 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург - город рек, каналов и разводных мостов. Многие туристы уже не могут представить свой отдых без водных прогулок. К тому же для этого в городе созданы все условия. Привлекательность такого вида развлечений показывает и статистика. В сравнении с 2022 годом спрос на водные прогулки в Северной столице вырос на 10 процентов. Это связано как с увеличением общего туристического потока, так и с введением новых маршрутов. Об этом рассказали в комитете по развитию туризма.

- Востребованность водных прогулок растет в том числе благодаря формированию уникальных маршрутов и оригинальных предложений. Все чаще гости выбирают развлекательный формат, когда прогулка проходит в сопровождении живой музыки, - рассказали в одной из судоходных компаний Петербурга.

Одним из самых популярных видов водных прогулок стали ночные, во время которых можно посмотреть на разводку мостов. Также большим спросом пользовались поездки в крепость Орешек. Только за май-июнь число пассажиров, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло на 71 процент в сравнении с таким же периодом 2022 года.