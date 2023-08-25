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НовостиОбщество25 августа 2023 10:33

Новым настоятелем Александро-Невской Лавры стал епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин

Прошлый епископ возглавлял обитель более 25 лет
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
У Александра-Невской лавры сменился настоятель.

У Александра-Невской лавры сменился настоятель.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В РПЦ произошли крупные перестановки. В Петербурге решением Священного Синода сменился настоятель Александро-Невской Лавры. Епископа Кронштадсткого Назария, который возглавлял обитель с 1996 года, сменил епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

- Решением Священного Синода от 24 августа епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину определено быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, - говорится на сайте РПЦ.

Вениамин достаточно молодой епископ, ему 43 года. Монашеский постриг он принял в 19 лет в Саранском духовном училище. В этом же возрасте стал иеродиаконом.

Что касается бывшего настоятеля Александро-Невской Лавры Назария, то ему Священный Синод постановил быть епископом Кузнецким и Никольским.