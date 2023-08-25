Журналистку Al Jazeera Arabic избили у бизнес-центра в Петербурге

На журналистку Al Jazeera Arabic напали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поездка в Петербург для журналистки Al Jazeera Arabic Рании Дриди запомнится надолго. Она вечером прогуливалась по улицам города, как вдруг на нее набросился пешеход и ударил по голове. Девушке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Все произошло поздним вечером 24 августа у бизнес-центра на Зольной улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 24 августа в 23:12 в полицию Невского района поступило сообщение от женщины о том, что около дома 15 по улице Зольная неизвестный ей мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал, - уточнили в ведомстве.

Полиция по данному факту организовала проверку. Правоохранители принимают все меры, чтобы найти и задержать нападавшего.

Отметим, что Al Jazeera Arabic - крупное арабское СМИ. Дриди освещает для него российско-украинский конфликт.