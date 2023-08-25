Петербург стал самым популярным направлением у туристов летом 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург стал самым популярным направлением для путешествий у российских туристов летом 2023 года. Даже лидирующие до этого Москва и Сочи уступили первенство Северной столице. Об этом говорят данные аналитиков сервисов ЮKassa, «Суточно.ру» и Ecolines RUS.

Высокий спрос на путешествие в город на Неве показывают и данные бронирования. На август туристы зарезервировали около 60 процентов жилья. Но путешественникам приходилось больше тратить на аренду. Стоимость жилья в сутки выросла на 6 процентов к лету 2022 года, достигнув в среднем 4,7 тысячи рублей.

Примечательно, что в Петербург не только прилетают на самолетах, но и приезжают на автобусах. И на август пришелся пик популярности такого средства передвижения.

- Кроме того, в этом году был запущен рейс «Петербург-Череповец-Вологда». Это направление стало одним из самых популярных у петербуржцев и гостей города, - добавил гендиректор Ecolines RUS в Петербурге Андрей Волков.