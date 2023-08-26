После нападения на журналистку Al Jazeera Arabic возбуждено уголовное дело

Женщина получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нападение на журналистку международной телекомпании Al Jazeera переросло в уголовное дело. 41-летняя Рание Дриди пострадала вечером четверга, 24 августа - на нее набросился неизвестный и ударил по голове. Это произошло у бизнес-центра на Зольной улице, 15. Злоумышленник скрылся, его все еще разыскивают.

По информации АН «Оперативное прикрытие», журналистку отвезли на скорой в Александровскую больницу. Женщина получила травмы, но ее состояние оценили как удовлетворительное.

- Врачи установили у Рание Дриди закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области, - уточнили в агентстве.

25 августа полиция возбудила уголовное дело о побоях. Неизвестному пока нападающему грозит до двух лет тюрьмы. Мотивы преступника пока тоже загадка.

Известно, что корреспондентка родилась и живет в Москве и является гражданкой России.