С погибшими в аварии на КАД росгвардейцами простились в Петербурге

Росгвардейцы простились с товарищами, погибшими в страшной аварии на КАД в Ленобласти.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев, военнослужащие и сотрудники округа почтили память четырех военных, погибших в страшной аварии на КАД. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск Росгвардии.

- Панихиду в Храме Преображения Господня отслужил иерей Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка Вячеслав, - отметили в силовой структуре.

Напомним, вечером 22 августа на 84-м километре внутреннего кольца КАД произошло смертельное ДТП с участием военнослужащих. По всей видимости, впереди идущая иномарка резко затормозила. Пытаясь увернуться, военный грузовик с бойцами вылетел на середину трассы, ударился об отбойник и перевернулся. Трое ребят погибли на месте, один скончался спустя несколько часов. Еще трое получили травмы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале предварительной причиной страшного ДТП считает лихачество водителя иномарки.