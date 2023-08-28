Пенсионеры из Петербурга смогут бесплатно ездить в туры в Башкирию

Петербургские пенсионеры смогут бесплатно отдыхать в Башкирии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на минувших выходных прошли Дни Республики Башкортостан. В ходе мероприятия власти регионов договорились объединить программы социального туризма. Благодаря этому пенсионеры из Северной столицы смогут бесплатно ездить в туры в Башкирию. А пожилые туристы из республики смогут бесплатно отдыхать в городе на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что на территории республики действует программа «Башкирское долголетие». Она включает в себя не только медицинское обслуживание, но и культурную составляющую, в том числе путешествия. Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал этот проект и поручил проработать возможность поездок пенсионеров между регионами.

- Что такое туризм по большому счету? Это наведение мостов. Сегодня все больше наших граждан для отдыха и путешествий выбирают Россию. Как отметил наш президент Владимир Путин, туризм дает стимул для укрепления связей между регионами, - добавил Александр Беглов.