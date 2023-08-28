Семь фонтанов отключат в Петербурге в последние дни лета

Семь фонтанов отключат в Петербурге с 28 по 31 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На неделе с 28 по 31 августа в Петербурге перестанут работать семь фонтанов. В это время специалисты их помоют и проведут техническое обслуживание. Но уже к Дню знаний, 1 сентября, все искусственные источники снова включат. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Первым на очереди станет фонтан у Российской Национальной библиотеки по Московскому проспекту, 165. Он не будет работать 28 и 29 августа. Также 28 августа отключат фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке на переулке Свободы, 1. А 29 августа воду специалисты почистят фонтаны в Тургеневском переулке, 3 и на улице Пинегина, 23.

30 августа воду перестанут подавать в фонтанный комплекс на Слободской улице, 4 и Лермонтовском проспекте, 41. А 31 августа отключат фонтан на Павловской улице, 34 в Колпино.

- В выходные все водные жемчужины будут работать в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе.