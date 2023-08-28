Трое петербуржцев открыли стрельбу в Ржевском лесопарке

Трое мужчин открыли стрельбу в Ржевском лесопарке и напугали петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое безработных петербуржцев решили повеселиться и начали стрелять из автомата и пистолета в Ржевском лесопарке вечером 27 августа. Однако местные жители не оценили такое развлечение мужчин и позвонили в экстренные службы. Хулиганов доставили в отдел полиции для разбирательств. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие.

- Двоим задержанным по 25 лет, третьему - 35 лет. У них изъяли автомат Калашникова АКС-74У, пистолет Retay, два магазина к автомату, два магазина к пистолету, 50 патронов калибра 9 мм, 54 патрона калибра 5,45 мм. Оружие было охолощено, - передает источник.

Двоих мужчин отпустили. А вот к третьему, которому принадлежало оружие, остались вопросы. Оказалось, что в августе 2016 года он забил человека насмерть и получил 15 лет колонии за убийство. Такой большой срок ему дали, так как преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Однако в июле 2022 года его освободили от отбывания наказания на основании указа президента о помиловании.