Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Петербурга в Дубай с 30 сентября

Авиакомпания «Россия» возобновит с 30 сентября прямые рейсы из Петербурга в Дубай. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Россия» с 30 сентября запускает прямые ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай. Перелеты будут осуществлять на комфортных Airbus 319, которые могут вместить в себя 128 человек. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, полеты возобновляются вместе с началом бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах.

- Новые рейсы откроют для петербуржцев возможность отправиться в путешествие на побережье Персидского залива, спланировав перелет без пересадок. ОАЭ пользуются популярностью среди российских туристов. В настоящее время Дубай является одним из наиболее востребованных зарубежных направлений. По климатическим условиям наилучшим временем для посещения страны считается период с октября по апрель, - отметили в пресс-службе.

По понедельникам самолеты будут вылетать из Петербурга в 11:00, а в Дубай прилетать в 18:10. В остальные дни из аэропорта Пулково вылет запланирован в 9:20, а посадка в аэропорту Аль-Мактум в 16:30. Из Дубая в понедельник можно улететь в 19:10, а сядет самолет в Северной столице в 0:25 следующего дня. В остальные дни вылет в 17:30, а прилет в 22:45. Отмечается, что время для каждого города указано местное.