Учительница оскорбляла и унижала первоклассников в Петербурге

Учительница позволяла себе унижать первоклассников на уроках в школе в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родители первоклашек рассказали о вопиющих случаях поведения учительницы в школе №164 в Петербурге. По их словам, педагог применяла методы психического и эмоционального давления на детей. А именно женщина позволяла себе кричать и унижать первоклассников. Все произошло в прошлом учебном году. Об этом рассказал в своем Telegram-канале юрист Никита Сорокин.

- С осени учитель психологически унижала детей. Был случай физического насилия, когда учитель выволок ребенка из класса и он ударился головой. Она кричала, стучала по столу, обзывала и унижала детей, настраивала их друг против друга и многое другое, - поделилась мать одного из учеников.

Родители первоклассников обращались за помощью в разные инстанции. И спустя время это принесло результаты. Сначала с учительницей провели беседу, потом ей вынесли дисциплинарное взыскание. Ответить за случившееся пришлось и директору школы. Ему комитет по образованию вынес предостережение и рекомендовал усилить контроль за педагогом. На данный момент учительница уволилась, но за ситуацией в школе продолжают следить.