Четыре пассажира пострадали в жестком ДТП с автобусом в Шушарах

Пассажирский автобус влетел в столб в Шушарах. Фото: vk.com/pushkin_story

Утром 28 августа пассажиры автобуса Volgabus до пункта назначения так и не добрались. Для четырех человек эта поездка окончилась больницей. Пассажирский автобус попал в аварию в Пушкинском районе в Шушарах.

- Три женщины 56-ти, 63-х и 69-ти лет, а также 57-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, - сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 9:15 на улице Ростовской около дома 26 корпуса 2 транспорт внезапно влетел в фонарный столб. Судя по фото с места происшествия, удар был действительно жесткий - кабину водителя искорежило. Причиной ДТП стало то, что 65-летний водитель автобуса не справился с управлением и наехал на опору освещения. Полицейские проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее spb.kp.ru писала о жутком ДТП на КАД. 22 августа «Урал», перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибло четверо призывников.