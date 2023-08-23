Четверо призывников погибли в массовом ДТП с грузовиком на КАД

Четверо призывников погибли в массовом ДТП на КАД. Фото: t.me/Megapolisonline

Массовое ДТП, которое произошло вечером 22 августа на 84-м километре внутреннего кольца КАД, унесло жизни четырех призывников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Напомним, что ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком погибло три военнослужащих Росгвардии.

- Все погибшие - совсем молодые ребята в возрасте от 19 лет до 21 года, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один - спустя несколько часов, - уточнил политик.

По его данным, смертельное ДТП произошло из-за лихачества иномарки. Водитель легковушки резко затормозил. А сержант, который управлял грузовиком с группой бойцов 33-й бригады Росгвардии, попытался уйти от столкновения и вывернул руль влево. Однако справиться с управлением он не смог, из-за чего машину повело на середину трассы, где она ударилась об ограждение и перевернулась.

Напомним, что в аварии также пострадали трое военнослужащих, в том числе командир инженерно-саперного взвода. По факту аварии организовали проверку. Руководство Росгвардии объявило, что семьям погибших призывников окажут всю необходимую помощь.