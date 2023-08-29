Суд потребовал закрыть ресторан на Итальянской улице в Петербурге из-за жалоб жильцов

Ресторан на Итальянской улице в Петербурге закрыли из-за жалоб жильцов дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома 11 по Итальянской улице в Петербурге страдали от размещенного на первом этаже ресторана Sapori di Italia. От готовящейся там еды в квартиры поступали посторонние запахи, а от работы оборудования возникали шум и вибрация. Поэтому одна из жительниц дома обратилась с иском в суд, потребовав прекратить работу заведения. Как итог, суд потребовал закрыть ресторан. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в помещении делали перепланировку. При этом ранее суд обязал собственника вернуть все в прежнее состояние, однако это так и не было сделано. Кроме того, вентиляционный воздуховод разместили на дворовом фасаде дома, хотя собственники квартир не были согласны с этим. А так как этого разрешения нет, то ресторан в принципе не мог устанавливать эту вытяжку. Но так как без обособленной вентиляции заведению нельзя работать, то владелец ее сделал.

- Суд запретил ресторану осуществлять деятельность по организации общественного питания в нежилом помещении дома 11, литера А по Итальянской улице в Петербурге до получения от компетентных госорганов документа о возможности устройства и эксплуатации системы вентиляции, - говорится в решении суда.