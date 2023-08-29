Начальника отдела благоустройства МО Финляндский округ сбили в Петербурге

Микроавтобус сбил начальника отдела благоустройства МО Финляндский округ, который фиксировал парковку на газоне. Фото: предоставлено «КП»

Неприятная ситуация произошла в Петербурге с начальником отдела благоустройства муниципального образования Финляндский округ Меликом Нагапетяном. Днем 28 августа он выявил нарушение, а именно парковку на газоне и тротуаре у цветочного магазина по Замшиной улице. Однако вместо того, чтобы просто переставить микроавтобус, водитель сначала принялся оскорблять муниципала, а затем и вовсе на него наехал. О случившемся Мелик Нагапетян рассказал spb.kp.ru.

- Произошел неприятный инцидент. Водитель перегородил тротуар для родителей с колясками, встав еще и на газон. Проблемы переставить машину не было совсем. Я искренне не понял такого агрессивного поведения, - рассказал Нагапетян.

После случившегося на место вызвали ГИБДД. Сотрудник дорожной полиции зафиксировал ДТП и опросил пострадавших. Кстати, у чиновника в травмпункте зафиксировали травму левого колена. А сегодня он планирует написать заявление в полицию. Нагапетян поделился, что очень надеется, что правоохранители найдут виновника происшествия.