Стоимость квадратного метра жилья в Петербурге снизилась на два процента

Стоимость квадратного метра жилья в Петербурге к концу августа упала до 202 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целом по России за год цены на первичное и вторичное жилье повысились. На этот тренд повлияло увеличение Центробанком ключевой ставки. Однако Петербург показал другую тенденцию. В Северной столице за год стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на два процента. Так, к концу августа его цена составила 202 тысячи рублей. Но в новостройках стоимость осталось прежней. Об этом рассказали аналитики Restate.ru.

- Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки мгновенно отразилась на продажах недвижимости по всей России. В итоге цены выросли в обоих сегментах, причем по всей стране. Однако квадратный метр в Петербурге на вторичном рынке потерял в стоимости шесть тысяч рублей или два процента. А прайс на «первичке» почти не изменился. Получается, что общероссийские транды на Северную столицу не распространяются, - указали аналитики.

Однако если рассматривать более короткий период, то цены на первичное и вторичное жилье в Петербурге немного подросли. Так, за последние две недели августа стоимость квадратного метра в них увеличилась на 0,96 процента и 1,02 процента соответственно.