Петербуржцы стали чаще выбирать для подарков учителям конфеты и наборы свечей

Петербуржцы выбирают в качестве подарка учителю на 1 сентября цветы, свечи и конфеты ручной работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро школьники пойдут на праздничные линейки в честь Дня знаний. Одним из традиционных подарков учителю на 1 сентября является букет цветов. В 2023 году в Петербурге за него придется заплатить в среднем 1,6 тысячи рублей. Однако петербуржцы выбирают в качестве презента педагогу не только букеты, но и конфеты, свечи и ежедневники. Об этом свидетельствуют результаты аналитики сервиса «Авито».

Так, жители Северной столицы стали на 39 процентов чаще выбирать для подарка учителю конфеты ручной работы или красивые продуктовые корзины. Последние могут состоять их шоколада, ягод или деликатесов. В среднем такой презент обойдется в 800 рублей.

В список также вошли товары для дома - пледы и свечи. Продажи первых за год увеличились на 62 процента, а вторых - на 49 процентов. В среднем на такие подарки тратят около 1,5 тысячи рублей.

- Более практичным вариантом подарка стал ежедневник. В среднем жителям Петербурга он обойдется в 780 рублей, - резюмировали аналитики.