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НовостиТуризм30 августа 2023 6:06

Более 5 млн туристов посетили Петербург за семь месяцев 2023 года

Для привлечения туристов в городе ведется кампания «Гостеприимный Петербург»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербург с января по июль 2023 года посетили 5,3 млн туристов.

Петербург с января по июль 2023 года посетили 5,3 млн туристов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5,3 млн туристов посетили Петербург с января по июль 2023 года, а это более 65 процентов от общего числа путешественников в 2022 году. Тогда турпоток превысил 8 млн человек. Благодаря туризму в экономику города пришло почти 367 млрд рублей. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря масштабной маркетинговой кампании «Гостеприимный Петербург». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Также реализуется проект «Новая туристская и культурная география Санкт-Петербурга». Развиваются образовательный, деловой, промышленный, семейный, молодежный туризм. В экскурсионные программы включаются новые точки притяжения, такие как «Остров фортов», «Севкабель», «Новая Голландия», Петровская акватория и другие, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, развивается водный, медицинский и оздоровительный туризм. Все это принесло Петербургу за последние полтора года 30 наград и премий за достижения в различных направлениях туризма.