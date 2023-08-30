Более 5 млн туристов посетили Петербург за семь месяцев 2023 года

Петербург с января по июль 2023 года посетили 5,3 млн туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5,3 млн туристов посетили Петербург с января по июль 2023 года, а это более 65 процентов от общего числа путешественников в 2022 году. Тогда турпоток превысил 8 млн человек. Благодаря туризму в экономику города пришло почти 367 млрд рублей. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря масштабной маркетинговой кампании «Гостеприимный Петербург». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Также реализуется проект «Новая туристская и культурная география Санкт-Петербурга». Развиваются образовательный, деловой, промышленный, семейный, молодежный туризм. В экскурсионные программы включаются новые точки притяжения, такие как «Остров фортов», «Севкабель», «Новая Голландия», Петровская акватория и другие, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, развивается водный, медицинский и оздоровительный туризм. Все это принесло Петербургу за последние полтора года 30 наград и премий за достижения в различных направлениях туризма.