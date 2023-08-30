Первый из 54 ретро-трамваев отправили в Петербург

Первый ретро-трамвай от «Уралтрансмаша» отправился в Петербург. Фото: t.me/rostecru

В Петербург отправили первый ретро-трамвай, выполненный на заводе «Уралтрансмаша». Вагоны модели 71-431Р выполнены в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, который выпускался на Ленинградском вагоноремонтном заводе с 1957 по 1968 годы. В народе данный транспорт назвали «Стиляга». Всего же город на Неве получит 54 ретро-трамвая, среди которых модели 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский». Об этом рассказали в пресс-службе «Ростеха».

При этом вагоны только выглядят как свои предшественники, но внутри имеют современное оснащение. Так, они оборудованы системой активной безопасности и контроля бодрствования водителя. Также в них есть все условия для малоподвижных граждан.

- Вагон 71-431Р успешно прошел все приемо-сдаточные испытания на предприятии. В ближайшие дни в Петербург прибудут сотрудники службы сервиса завода. Они проведут пуско-наладочные работы, обучат персонал депо для работы на новом трамвае и примут участие в его сертификационных испытаниях в городе, - добавили в пресс-службе.