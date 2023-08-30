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НовостиНаука30 августа 2023 10:23

Первый камень будущего научного центра Хайпарк заложили в Петербурге

В фундамент заложили обработанное нейросетью послание от студентов, преподавателей и ученых
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Первый камень будущего Хайпарка заложили в Петербурге. Фото: t.me/a_belsky

Первый камень будущего Хайпарка заложили в Петербурге. Фото: t.me/a_belsky

В Пушкинском районе Петербурга заложили первый камень научно-образовательного центра мирового уровня Хайпарк. Данный центр станет самым большим и самым современным в Северной столице. К 2025 году планируют построить главный учебный корпус, часть общежитий и энергоцентр. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Робот-манипулятор загрузил в фундамент обработанное нейросетью послание от студентов, ученых и преподавателей, - отметили в пресс-службе.

Основной образовательной деятельностью центра станут прикладные исследования и их коммерциализация. Студенты и аспиранты будут учиться и работать вместе с представителями среднего и крупного бизнеса.

- Здесь будут учиться шесть тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.