Спасатели вывели блуждавшего несколько часов по лесу грибника в Ленобласти

Спасатели вывели блуждавшего несколько часов по лесу жителя Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Лето подходит к своему логическому и календарному завершению. А вот поисковые операции у спасателей в Ленобласти заканчиваться упорно не хотят. Так, днем 30 августа, специалисты выехали на подмогу заблудившемуся и пробывшему несколько часов в лесу грибнику из Ленобласти. Об этом сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога получила сообщение, что в массиве около деревни Хвалово Волховского района заблудился мужчина, ранее ушедший за грибами, – уточнили в пресс-службе организации.

Спасатели оперативно прибыли в зону поиска и начали прочесывать лес. Вскоре они обнаружили пострадавшего и вывели его из зеленого массива прямо к машине.

Ранее spb.kp.ru писала, что спасатели нашли и помогли выбраться заблудившемуся в лесу мужчине в Ленобласти.