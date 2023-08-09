Спасатели нашли и помогли выбраться заблудившемуся в лесу мужчине в Ленобласти

Мужчина заблудился в лесу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около семи часов вечера 8 августа помощь спасателей понадобилась мужчине, который заблудился в лесу в районе деревни Прусынская гора. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Проведя поисковые работы, мужчина был обнаружен, выведен и передан родственникам, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, в этот же день водолазы и спасатели доставали из карьера в Ленобласти тело утонувшего мужчины. Инцидент произошел в Гатчинском районе. Труп доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего будут выяснять полицейские.

А ранее в Петербурге чуть не погиб пьяный петербуржец. Мужчина спрыгнул в Неву с Арсенальной набережной. Но, к счастью, все обошлось.