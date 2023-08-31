У жительницы Петербурга в легких нашли зубной протез

Врачи нашли в легких петербурженки зубной протез. Фото: t.me/emergencypetersburg

Необычная ситуация приключилась с 60-летней жительницей Петербурга. Несколько месяцев она мучалась от тупой боли в области груди. А затем состояние женщины настолько ухудшилось, что ей потребовалась госпитализация. Как выяснили врачи, у петербурженки в легких оказался зубной протез. Примечательно, что за две недели до приезда в больницу она уже попадала в стационар, где ей откачали около литра гноя из плевральной полости, но инородное тело не заметили. Об этом рассказали в пресс-службе НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

- Специалисты центра провели диагностику. Рентген, а затем и компьютерная томография показали, что в промежуточном бронхе справа находится инородное тело. Оказалось, что примерно год назад женщина во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что протез потеряла, - добавили в пресс-службе.

Поскольку гной опять накопился в плевральной полости женщины, хирургу в экстренном порядке пришлось его откачивать. Затем из бронхов петербурженки удалили зубной протез. Длина его составила примерно полтора сантиметра. Сейчас пациентка чувствует себя нормально и продолжает лечиться в городском стационаре.