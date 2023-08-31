Предлагаемая учителям зарплата выросла в Петербурге за год на 25 процентов

Предлагаемая учителям зарплата за год в Петербурге увеличилась на 25 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сфера образования на рынке труда Петербурга занимает важное место. Так, на нее приходится 6,4 процента от всех рабочих мест и более 230 тысяч человек, большую часть из которых занимают женщины. Но вместе с этим в Северной столице не везде хватает педагогов. Сейчас работодатели ищут около 3,2 тысячи преподавателей. При этом им стали предлагать зарплаты на 25 процентов выше, чем это было в 2022 году. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

- Зарплата, предлагаемая в вакансиях педагогам, увеличилась для некоторых направлений на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Величина зарплатных предложений зависит от нагрузки и квалификации, - отметили в ведомстве.

Например, в прошлом году учителям математики предлагали зарплату до 80 тысяч рублей, а в 2023 году - уже до 100 тысяч рублей. А за труд учителей русского языка и литературы готовы платить 80 тысяч рублей, когда как в прошлом году зарплата была на уровне 65 тысяч рублей.