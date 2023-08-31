Скидку 90% предоставят детям участников спецоперации из Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти дети участников специальной военной операции на Украине смогут получить 90-процентную скидку на проезд в электричках. Льготные маршруты начнут действовать с первого дня нового учебного года. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной ППК».

– Оплачивать лишь десять процентов билета смогут школьники в возрасте до 18 лет. Кроме того, льгота распространяется и на студентов очной формы обучения до 23 лет, – цитирует издание организацию.

Кстати, оформить подобные билеты можно в кассах вокзала или непосредственно в пути следования. Для этого нужно будет предъявить Единый социальный проездной билет.

Ранее spb.kp.ru писала, что семьи участников спецоперации смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 5 сентября в любой удобный день. Билеты можно оформить заранее на сайте музея или в кассах.