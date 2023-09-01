Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем знаний

Александр Беглов поздравил всех петербуржцев с Днем знаний. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По всей России сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех учеников, их родителей и преподавателей. По его словам, всем, кто сегодня сядет за парты в Северной столице, очень повезло. Ведь город умеет учить и учиться. И делает он это всю историю с момента своего основания.

- Вместе с сотрудниками образования, мамами и папами, бабушками и дедушками праздновать День знаний будет почти весь наш город, - отметил градоначальник.

Также всех петербуржцев с Днем знаний поздравила уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. Она пожелала всем, кто учится и учит, удачи и новых открытий.

- Ребята, помните, вы способные, талантливые и добьетесь всего, о чем мечтаете. От вашей смелости и изобретательности, творческих и научных успехов зависит будущее нашего родного города и всей страны. Смотрите на учебу как на уникальную возможность приобщиться к великой науке и культуре, - пожелала юным петербуржцам омбудсмен.

Александр Беглов добавил, что сегодня в детсады, школы, колледжи и вузы придут более 1,3 млн юных горожан. Из них 590 тысяч человек - школьники. При этом впервые сядут за парту 68 тысяч первоклассников.