На станции метро «Девяткино» сняли ограничение на вход

Все входы в метро «Девяткино» открыли для пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День знаний традиционно многие люди ведут своих детей на праздничные линейки. В связи с этим в Петербурге растет загруженность дорог и увеличивается пассажиропоток в метро. Из-за этого в 8:14 пришлось ограничить вход на станцию метро «Девяткино». Тогда закрывали две двери из четырех. Однако около часа спустя все двери для пассажиров снова открыли. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- В 09:00 на станции метро «Девяткино» ограничение на вход сняли, - говорится в сообщении.

Кстати, не только в метро падает загруженность, но и на дорогах. Еще полчаса назад в Северной столице наблюдались пробки в четыре балла, а сейчас - уже три балла. При этом почти во всех районах города движение стало свободным, хотя ранее оно было затруднено в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.