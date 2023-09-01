11-летний мальчик внезапно умер на прогулке в Ленобласти

11-летний житель Ленобласти внезапно умер на прогулке в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жизнь 11-летнего воспитанника Ефимовской коррекционной школы-интерната внезапно оборвалась 31 августа. Мальчик вместе с другими детьми около 18:30 вышел на прогулку. Но на улице ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, но доехать до больницы подросток не успел. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На теле погибшего нет внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг для установления точной причины гибели, - передает источник.

Известно, что в школу-интернат мальчик поступил три года назад. У него выявили синдром Дюшена. Это наследственная болезнь, которая характеризуется прогрессирующей мышечной дистрофией. Обычно она начинается в раннем возрасте и быстро развивается. К 15-25 годам жизни пациенты полностью теряют возможность двигаться и погибают. Вероятно, именно наличие этого синдрома привело к смерти мальчика.