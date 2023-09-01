Разряды молнии ударили ночью в «Лахта Центр» и телебашню в Петербурге

Молния ударила в телебашню и «Лахта Центр» в ночь на 1 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молния хоть и страшное, но очень красивое явление. В ночь на 1 сентября небо над Петербургом озаряли десятки таких вспышек. В соцсетях петербуржцы начали делиться кадрами, как молнии разрезают небо, а одна из них ударяет прямиком в телебашню. Этот момент успел поймать на камеру Сергей Некрасов. Видео опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

- Эпичное видео попадания молнии в телебашню, - отметил автор поста.

Кроме того, одна из молний попала «Лахта Центр». Судя по всему, это никак не повлияло на работу здания, так как оно продолжило светиться и после удара стихии.

Момент попадания молнии в «Лахта Центр». Фото: t.me/piter_city

Как рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ливни с грозой принес холодный атмосферный фронт. Но сейчас он уже покинул город. Однако во второй половине дня 1 сентября в Северной столице могут пройти кратковременные дожди.