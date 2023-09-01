Смольный потратит почти 40 млн рублей на привлечение туристов в Петербург

В крупных городах России покажут рекламу для привлечения туристов в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург намерен привлекать туристов из крупных городов России за счет масштабной рекламной кампании. На данные цели готовы потратить более 39,7 млн рублей. Соответствующий тендер объявило городское туристско-информационное бюро. Документ размещен на портале госзакупок.

Как следует из документа, в ноябре в Москве и Московской области, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске будут размещаться рекламные материалы, которые призваны формировать позитивный и привлекательны образ Северной столицы.

- Целями также выступают повышение туристической и инвестиционной привлекательности Петербурга за счет позиционирования города как центра всесезонного туризма и представление разнообразия потенциала Северной столицы для культурного, гастрономического, образовательного и семейного туризма, - говорится в документе.

Всего же планируется использовать порядка 650 информационных носителей и показать рекламные сообщения около 19,2 млн раз.