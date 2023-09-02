Мощный пожар произошел в мансарде жилого дома на Васильевском острове

На Василеостровской горит мансарда площадью 400 квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неспокойная суббота сегодня выдалась для спасателей: уже второй по счету крупный пожар вспыхнул в Петербурге. На этот раз в четырехэтажном жилом доме на Василеостровской. Здесь горит мансарда площадью 400 квадратных метров. Пожару уже присвоили повышенный уровень сложности – 2-БИС. Об этом сообщили в телеграмм-канале МЧС России.

- К ликвидации происшествия привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава, - отмечают спасатели.

Сообщение о пожаре в мансарде на Ваське поступило в 15:16. И уже в 16:28 ранг пожара повысили до 2-БИС. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Это уже не первый пожар за сегодня. Напомним, утром горело здание хладокомбината в Колпинском районе. К тушению привлекли 81 спасателя и 21 единицу техники.

По обновленной информации от МЧС, к 17:27 пожар удалось локализовать. Спасатели продолжают работать на месте.