Петербуржец бросил семилетнюю дочь одну дома и получил штраф в 12 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Петербурга оштрафовали на 12 тысяч рублей за то, что он бросил семилетнюю дочь на восемь часов одну дома. Суд расценил это как оставление в опасности. А дело в том, что девочка, оставшись без присмотра взрослых, залезла на подоконник и начала выкидывать из окна четвертого этажа игрушки. При этом периодически она высовывалась наружу и могла упасть. К счастью, трагедии не случилось, так как происходящее заметил прохожий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Малолетняя могла причинить себе вред здоровью в результате собственных неосторожных действий, что могло повлечь любые непредсказуемые последствия, в том числе падение с высоты, - отметили в суде.

Отец ребенка признал свою вину полностью и раскаялся. Поскольку мужчина не состоит нигде на учете, социально адаптирован, работает и имеет постоянное место жительство, суд решил ограничиться штрафом.