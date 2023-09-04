Водитель BMW разогнался на КАД Петербурга до 225 километров в час

Камера зафиксировала нарушение. Фото: t.me/dorogi_47

«Ленавтодор» подвел итоги нарушений водителей-гонщиков этим летом. Как и в прошлый раз, лидерами по гонкам стали автолюбители на BMW. В этот раз они превзошли прошлый рекорд в 203 километра в час. Летом камеры зафиксировали скорость в 225 километров в час. Были и те любители BMW, кто ехал чуть медленнее – 219 километров.

- Путают люди гоночные треки с дорогами общего пользования. Поэтому превышение скорости по-прежнему в верху причин списка ДТП, - объяснили в ведомстве.

Судя по опубликованным снимкам с видеокамер на КАД, один из водителей BMW нарушил Правила дорожного движения на КАД 21 августа. Гонщик ехал со скоростью 225 километров в час от Ораниенбаумского проспекта к Гостилицкому шоссе. Напомним, на этом же отрезке дороге был поставлен зимний рекорд. Помимо BMW, злостными нарушителями в этот раз оказались водители Subaru.