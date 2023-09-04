Евгений Разумишкин стал вице-губернатором Петербурга вместо Анатолия Повелия

Евгений Разумишкин занял пост вице-губернатора Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В руководстве Петербурга произошли некоторые кадровые перестановки. Ранее занимавший пост главы администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин теперь стал вице-губернатором Петербурга. Он будет отвечать за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. А ранее занимавшего этот пост Анатолия Повелия назначили советником губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Руководство администрацией Красногвардейского района возложено на первого заместителя главы районной администрации Ольгу Козлову, - уточнили в пресс-службе.

Евгению Разумишкину 49 лет. Он в 1996 году окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности экономика и управление в машиностроении. В этом же году начал свою трудовую деятельность, работал на различных петербургских предприятиях.

Евгений Разумишкин будет отвечать за вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. Фото: vk.com/eugeniyrn

В 2004 году Разумишкин пришел в администрацию Калининского района, а в 2012 году перешел в администрацию Красногвардейского района. До 2015 года там он занимал пост первого заместителя главы администрации. Затем с ноября 2015 по май 2016 был первым зампредседателя городского комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. А после вернулся в администрацию Красногвардейского района, только уже в качестве руководителя.