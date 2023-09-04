Массовое захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей нашли под Волосово. Фото: СУ СК России по Ленобласти.

В полутора километрах от города Волосово в Ленобласти нашли массовое захоронение мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Из архивных документов следует, что там могут покоиться останки порядка двух тысяч заключенных ДУЛАГ-102, которых расстреляли в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

- В ходе проводимых работ в рамках реализации проекта «Без срока давности» следователями и криминалистами СК совместно с поисковыми отрядами в 1,5 километрах от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

В ходе осмотра нашли скелетированные останки порядка 10 человек, а также фрагменты одежды и личных вещей. Сейчас специалисты проводят экспертизы, чтобы установить возраст и пол погибших, а также причины их смерти.