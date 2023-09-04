Пенсионер ушел собирать грибы в Ленобласти и на два дня застрял в болоте

Пропавшего грибника спустя два дня нашли на болоте в Ленобласти. Фото: t.me/bezopasnost47

Ведущий инженер Всеволожского отряда Леноблпожспас Владимир Миронов 3 сентября отправился с друзьями в лес, чтобы пособирать ягоды. Но в ходе прогулки по болотистой местности компания наткнулась на лежащего на земле 60-летнего мужчину, которому явно нужна была помощь. Оказалось, что пенсионер ушел собирать грибы еще 2 сентября и застрял в болоте. При этом его второй день искали добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

- Грибник не мог самостоятельно двигаться, а до ближайшего СНТ «Ольховка» более двух километров пешком. Выяснилось, что у него полностью парализована левая сторона. Кроме того, мужчина не понимал, что с ним происходит, - добавили в пресс-службе.

Очевидцы позвонили в экстренные службы, рассказали об обнаружении человека на болоте и сообщили свои координаты. На место выехали сотрудники поисково-спасательной группы аварийно-спасательного формирования Всеволожского района. Пострадавшего грибника на носилках вынесли из болота и передали скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину в Токсовскую больницу.